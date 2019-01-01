  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رويترز: قفزة في أسعار النفط إثر انفجار الناقلة الإيرانية قبالة جدة

الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: قفزة في أسعار النفط إثر انفجار الناقلة الإيرانية قبالة جدة


رويترز /وكالات:


قفزت أسعار النفط اليوم بعدما قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة لطهران قصفت بصاروخين في البحر الأحمر قبالة السعودية، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة النفط قصفت أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكرها أن الناقلة تعاني من أضرار بالغة تسببت بتسرب النفط منها في البحر الأحمر.

وأكدت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء، أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية بخير، وأن الناقلة عموما تحت السيطرة.

وارتفعت عقود "برنت"، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولار للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولار للبرميل.

وتأتي أنباء حادث ناقلة النفط الإيرانية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على "أرامكو" الذي أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب في قفز أسعار النفط.

المصدر: "رويترز"

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

هل تخطط السلطة لتحويل جزء من البضائع المستوردة لغزة من "كرم أبو سالم" إلى "رفح"؟

وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام

نتنياهو يهدد : توجد حالات تستوجب ضربة استباقية

أردوغان يهاجم السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من قال لا لـ"نبع السلام"

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

حماس تدين "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا

الأخبار الرئيسية

رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها

5da012b74236042b802bade8

صاروخان يستهدفان ناقلة نفط إيرانية قرب جدة وطهران تؤكد : "عمل إرهابي"

غزة : استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود القطاع

حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله.. المستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني

اردوغان

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟