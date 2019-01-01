رويترز: قفزة في أسعار النفط إثر انفجار الناقلة الإيرانية قبالة جدة

رويترز /وكالات:



قفزت أسعار النفط اليوم بعدما قالت وكالات أنباء إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة لطهران قصفت بصاروخين في البحر الأحمر قبالة السعودية، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.

وذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة النفط قصفت أثناء مرورها قبالة ميناء جدة السعودي فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكرها أن الناقلة تعاني من أضرار بالغة تسببت بتسرب النفط منها في البحر الأحمر.

وأكدت وكالة "نور" الإيرانية للأنباء، أن طاقم ناقلة النفط الإيرانية بخير، وأن الناقلة عموما تحت السيطرة.

وارتفعت عقود "برنت"، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.3% إلى 60.46 دولار للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.1% إلى 54.69 دولار للبرميل.

وتأتي أنباء حادث ناقلة النفط الإيرانية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على "أرامكو" الذي أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام وتسبب في قفز أسعار النفط.

المصدر: "رويترز"