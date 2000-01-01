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ترجيحات بإلغاء تهمة الرشوة في ملف 4000 ضد نتنياهو

الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترجيحات بإلغاء تهمة الرشوة في ملف 4000 ضد نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن يتم إلغاء تهمة الرشوة الموجهة في ملف 4000 الخاص بالاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن ملفات الفساد المشتبه بها.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن هناك مخاوف في مكتب المدعي العام من أن يتم إلغاء هذه التهمة المتعلقة بالملف الخاص باتصالات نتنياهو مع شاؤول ألوفيتش، مالك موقع "واللا" وشركة بيزك، والذي يتهم فيه نتنياهو بتقديم تسهيلات للأخير مقابل الحصول على تغطية إعلامية لصالحه وعائلته.

ووفقًا للصحيفة، فإن المحامين الذين تم استقدامهم من الولايات المتحدة للدفاع عن نتنياهو، أثروا على موقف الإدعاء والمحكمة خلال جلسة الاستماع.

وبينما يصر الإدعاء على اتهام نتنياهو بالرشوة في ملف 4000، إلا أن فريق الدفاع نجح فيما يبدو بأظهار أن بعض الهدايا لم تمنح له بل تلقاها آخرون من حوله منها زوجته سارة ونجله يائير.

وبينت المصادر، إنه قد يتم إسقاط تهم أخرى وعدم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف 2000 المتعلق باتصالاته مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إيجابية لصالحه مقابل تقديم خدمات له منها التضييق على صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة.

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