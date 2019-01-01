عودة: بعيدون عن التوصل إلى اتفاق بشأن الجرائم بالوسط العربي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، إنهم بعيدون عن الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ارتفاع معدلات الجرائم في الوسط العربي.

وأوضح عودة في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنهم طلبوا من الحكومة خلال لقائهم مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أمس خطة منهجية للتعامل مع العنف.

وبين عودة "يمكن للحكومة تحقيق مثل هذه الخطة في غضون أسبوع، معتبراً أن التكلفة المالية نصف مليون شيكل ليست كافية".

من جانبها نشرت صحيفة "هآرتس"، تقريراً مطولاً، سلطت فيه الضوء على إمكانية فشل الشرطة الإسرائيلية في تحقيق الهدوء داخل المجتمع العربي.

وقال ضابط كبير في الشرطة، إن القضية لا تتعلق بخطة، إنما بمجرمين يمتلكون آلاف الأسلحة ومطالبتهم بتسليمهم للأسلحة مجرد خطوة فاشلة، مشيرًا إلى أن حملات سابقة لجمع الأسلحة فشلت.