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انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة

الجمعة 11 أكتوبر 2019 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة


وكالات

أفادت وكالة "رويترز" بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجم عن عمل إرهابي.

ولفتت إلى أن الانفجار في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط سبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.

وذكرت "إسنا" أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل إرهابي.

وتقول الوكالة إن الناقلة الإيرانية فى حالة مستقرة في البحر.

وأفادت وسائل إيرانية بأن طاقم ناقلة النفط الإيرانية "سينوبا" قام بالسيطرة على الحريق الذي نشب فيها إثر الهجوم ولا توجد إصابات بين أفراد الطاقم.

يتبع..

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