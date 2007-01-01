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تركيا تعلن مقتل أول جندي لها في عملية "نبع السلام"

الجمعة 11 أكتوبر 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعلن مقتل أول جندي لها في عملية "نبع السلام"


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع الفصائل الكردية في إطار عملية "نبع السلام" شرق الفرات شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته فجر اليوم الجمعة: "ببالغ الحزن تلقينا نبأ الحادث، ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "نقدم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وورد في البيان أن القتيل هو أحمد توبجو، ونشر نبأ مقتله مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، حيث ذكرت مصادر تركية أن توبجو رقيب في المشاة، وسقط برصاصة قناص كردي.

وفي آخر حصيلة لعملية "نبع السلام"، ذكرت الدفاع التركية عبر "تويتر" صباح اليوم أنه تم تحييد "49 إرهابيا" خلال الليلة الماضية، في إشارة إلى المسلحين الأكراد، لترتفع حصيلة خسائر القوات الكردية إلى 277 شخصا منذ انطلاق العملية التركية الأربعاء الماضي.

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