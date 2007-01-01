ترامب يؤكد مقتل أبرز خبراء القنابل لدى القاعدة.. فمن هو؟

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعلومات التي تحدثت عن مقتل خبير القنابل بتنظيم القاعدة، إبراهيم حسن العسيري قبل عامين في عملية أمريكية باليمن.



وكان مسؤولون أمنيون أمريكيون قالوا: إن العسيري كان "العقل المدبر لعملية فاشلة، استهدفت تفجير طائرة في طريقها للولايات المتحدة عام "2009.



ودار حديث العام الماضي على لسان مسؤولين أمريكيين، بأن العسيري قتل في عملية أمريكية باليمن، لكن تحذيرات صدرت من عدم وجود أدلة على صحة المعلومات.



بالعودة لموقع المباحث الفيدرالية الأمريكي "أف بي آي"، يعد العسيري من أبرز من صنفتهم الولايات المتحدة، خبراء في مجال تصنيع القنابل لتنظيم القاعدة، وسبق له أن كان عضوا في خلية بالسعودية خططت لاستهداف منشآت نفطية.



وقال الموقع الذي يعرض 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، إن العسيري قام بتجنيد شقيقه الأصغر كمهاجم انتحاري، في محاولة اغتيال ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، عبر تصميم جهاز تفجير عن بعد، كان مزروعا داخل جسد شقيقه ويحتوي رطلا واحدا من المتفجرات.



أما محاولة تفجير الطائرة والتي ساهمت في كشف دور العسيري وراءها فقد كان المنفذ فيها النيجري عمر الفاروق عبد المطلب والذي فشل بسبب خلل في العبوة الناسفة التي ارتداها بملابسه الداخلية من تفجير طائرة ايرباص 330 التابعة لشركة دلتا إير لاينز الأمريكية خلال رحلتها بين أمستردام وديترويت عام 2009.