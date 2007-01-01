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تقييم أمني إسرائيلي: الواقع السياسي سيفشل الاستمرار بالتفاهمات مع حماس

الجمعة 11 أكتوبر 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقييم أمني إسرائيلي: الواقع السياسي سيفشل الاستمرار بالتفاهمات مع حماس


القدس المحتلة / سما /

قدرت مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية، الخميس، أن الواقع السياسي في إسرائيل وعدم تشكيل حكومة جديدة وسيناريو إمكانية إجراء انتخابات جديدة يعرض فرص الاستمرار في التفاهمات حماس إلى الخطر والفشل، ما قد يدفع حماس إلى المواجهة.

ونقل موقع مجلة ماكور ريشون، عن تلك المصادر قولها إن هناك فصائل في غزة ترغب في جر المنطقة إلى صراع عسكري مبينةً أن التفاهمات مع حماس واضحة ولكن ما يؤخر المضي بدها قدمًا عدم وجود حكومة في إسرائيل ولا أحد يعلم متى سيتم إنشاء مثل هذا النظام.

وقال أحد قادة لواء جفعاتي للموقع، إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من المستوى السياسي للتحضير لكل سيناريو في الجنوب، بما في ذلك مواجهة عسكرية قد تبدأها إسرائيل مشيرًا إلى أن الجيش مستعد للحملة المقبلة في غزة وأن الجنود على أفضل وجه من الاستعداد الكامل للقوات البرية والبحرية والجوية.

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