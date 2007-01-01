  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود القطاع

الجمعة 11 أكتوبر 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات لجمعة "اطفالنا الشهداء" على حدود القطاع


غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة والتي ستحمل عنوان "جمعة اطفالنا الشهداء ال78" احتراماً لدماء الاطفال الطاهرة وأجسادهم الغضة التي مزقها رصاص قناصة الاحتلال الاسرائيلي بسلاح الإرهاب الامريكي.

وأكدت الهيئة "ان هذه الجمعة هي وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا الاحتلال والصمت الدولي، وفي مقدمتهم الشهداء الأطفال "محمد الدرة فارس عوده فارس السرساوي ياسر ابو النجا ومحمد أبو خضير " الذي قتلوا بدمٍ باردٍ أمام مسمع ومرأى العالم أجمع، وتظهيراً لما تعرض له أطفال فلسطين من استهداف مباشر أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوفهم."

الأكثر قراءة اليوم

هل تخطط السلطة لتحويل جزء من البضائع المستوردة لغزة من "كرم أبو سالم" إلى "رفح"؟

وفاة مواطنة "26 عامًا" بغزة إثر تسممها بعد تناولها سمك "الأرنب" السام

نتنياهو يهدد : توجد حالات تستوجب ضربة استباقية

أردوغان يهاجم السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من قال لا لـ"نبع السلام"

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

حماس تدين "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا

مالية غزة تعلن لموظفيها موعد بدء التسجيل للاستفادة من المستحقات

الأخبار الرئيسية

رئيس الموساد يزعم : سليماني ليس على قائمة الاغتيالات وحماس تخفي اغتيال اعضائها

حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله.. المستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني

اردوغان

ما الذي يسعى إليه إردوغان في الشمال السوري؟

الفصائل الفلسطينية تدعو لانتفاضة عارمة وتوجه رسالة لحركة فتح وهذا مفادها

13

نتنياهو يدين الهجوم التركي على الأكراد بشمال سوريا.. وانقرة ترد: كلام فارغ