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حالة الطقس

الجمعة 11 أكتوبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر:
1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة
2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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