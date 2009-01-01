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حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله.. المستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني

الخميس 10 أكتوبر 2019 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على زيارة المنتخب السعودي لرام الله.. المستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني


غزة / سما /

رفضت حركة "حماس" الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب ‫السعودي لكرة القدم منتصف هذا الشهر لملاقاة المنتخب الفلسطيني في ‫رام الله بالضفة الغربية المحتلة عبر بوابة الاحتلال.

واعتبر حركة حماس زيارة الفريق السعودي خطوة تطبيعية مستنكرة مهما كانت المبررات، وأن المستفيد الحقيقي منها هو الاحتلال الصهيوني لتبييض صفحته السوداء، وكسر عزلته في المنطقة، وغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ومقدساته.

وقال الحركة: إن الاحتلال الصهيوني الذي سيسهل إجراءات دخول المنتخب السعودي وبحمايته هو نفسه الذي يقتل ويختطف الرياضيين الفلسطينيين ويحرمهم من السفر والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، ويدمر البنية التحتية الرياضية بشكل ممنهج.

وطالبت حماس المملكة العربية السعودية بالتراجع عن هذه الخطوة واستبدالها بإجراءات تعزيز ثبات وصمود شعبنا الفلسطيني، ودعم القطاع الرياضي فيه، والمساهمة الفاعلة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة على المستوى الدولي، والعمل الجاد على عزل هذا الكيان في كل المؤسسات الدولية والرياضية، والضغط عليه لتحقيق مطالب شعبنا العادلة بالحرية والاستقلال.

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