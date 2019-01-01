بلدية جنين تقرر إعادة فتح مجمع البسطات في المدينة

جنين / سما /

أعلن رئيس البلدية فايز السعدي، الخميس، أن البلدية قررت إعادة فتح مجمع البسطات "سوق الخضار والفواكه" في المدينة، بعد قيام معظم أصحاب البسطات الخميس، بدفع المبالغ المستحقة عليهم حسب التسهيلات الممنوحة لهم.

وأوضح السعدي، أن البلدية استجابت لجهود لجنة أصحاب البسطات، وقررت تقديم تسهيلات لحل القضية التي نجمت عن تراكم المستحقات والديون على أصحاب البسطات لمدة 4 سنوات، وتجاوزت مليونَي شيكل.

وإثر اجتماع السعدي مع ياسر السعدي، رئيس لجنة أصحاب البسطات والاعضاء، تم الاتفاق أن البلدية ستقوم بإزالة الكركار وإعادة فتح المجمع وتنظيفه، كما ستقوم طواقم بلدية جنين بإزالة كافة البسطات والعربات المتواجدة خارج المجمع اعتبارا من مساء الجمعة الموافق 11/ 10/ 2019، وسيكون هناك عمل متواصل على مدار الساعة لتنفيذ ذلك.

وأوضح السعدي أنه اعتباراً من صبيحة السبت الموافق 12/ 10/ 2019 سيتواجد كافة كوادر بلدية جنين داخل مجمع البسطات من أجل تحصيل أي مستحقات على المستفيدين من بسطات المجمع ممن لم يلتزموا بالدفع، ومن لم يتمكنوا من دفع المستحقات التي عليهم، وسيتم منع تواجد أي بسطة لم يلتزم صاحبها بدفع ماعليه من الالتزامات.

وشكر السعدي كل من ساهم في حل هذه القضية، خاصة محافظ محافظة جنين والأجهزة الأمنية وحركة فتح وأهالي جنين ومخيمها وريفها وكوادر وموظفي بلدية جنين ولجنة أصحاب البسطات.