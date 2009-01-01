  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق في صفوف طلبة بدير نظام شمال غرب رام الله

الخميس 10 أكتوبر 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق في صفوف طلبة بدير نظام شمال غرب رام الله


رام الله / سما /

 أصيب، مساء اليوم الخميس، عدد من طلبة مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة شمال غرب رام الله، ومواطنون بالاختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع تجاههم، أثناء تواجدهم ضمن مشروع ترفيهي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا العالمية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدرسة القرية، وأطلقت قنابل الغاز، تجاه الطلبة المتواجدين في ساحتها للمشاركة بمشروع يعنى بالأطفال، ما أدى لإصابة عدد منهم ومعلمين وعاملين في المؤسسة بالاختناق.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل رامز محمد التميمي (13 عاما) لفترة قصيرة.

الأكثر قراءة اليوم

كيف علّقت إسرائيل على عملية "نبع السلام" التركية شمال سوريا؟

اشتية: مصر تبذل جهدا كبيرا في المصالحة وزيارتنا لها ناجحة

أردوغان يهاجم السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من قال لا لـ"نبع السلام"

ترامب يبرر تخليه عن الأكراد: لم يحاربوا معنا في الحرب العالمية الثانية

ليبرمان يعرض خطة لتشكيل حكومة إسرائيلية والخروج من المأزق السياسي

حماس تدين "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا

BBC : هل تنتهي العلاقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة؟

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تدعو لانتفاضة عارمة وتوجه رسالة لحركة فتح وهذا مفادها

13

نتنياهو يدين الهجوم التركي على الأكراد بشمال سوريا.. وانقرة ترد: كلام فارغ

أردوغان يهاجم السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من قال لا لـ"نبع السلام"

هل تخطط السلطة لتحويل جزء من البضائع المستوردة لغزة من "كرم أبو سالم" إلى "رفح"؟

نتنياهو يهدد : توجد حالات تستوجب ضربة استباقية