حماس تحدد موقفها من زيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة

غزة / سما /

رحبت حركة حماس اليوم الخميس بزيارة لجنة الانتخابات لقطاع غزة، مؤكدة بأنها ستتعاطى بكل إيجابية مع الجميع بما يضمن إجراء انتخابات عامة بشكل نزيه وشفاف.

و أوضح المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم بأن الانتخابات حق أصيل لشعبنا الفلسطيني، وهي استحقاق على السلطة وقيادتها، مشيراً الى أن حماس جاهزة للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا.

و لفت قاسم بأن حركته أعلنت منذ البداية استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ إعلان رئيس السلطة نيته الدعوة لانتخابات عامة، داعياً رئيس السلطة محمود عباس لإعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، لأنها تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة.