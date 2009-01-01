وزيرة شؤون المرأة تطلع على احتياجات المؤسسات النسوية في بيت لحم

بيت لحم / سما /

زارت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد العديد من المؤسسات النسوية في بيت لحم ضمن جولة لها في المحافظة بحثت خلالها احتياجاتها.

هذا ورحب المحافظ كامل حميد بالوزيرة حمد والوفد المرافق بحضور الاتحاد العام للمرأة وممثلات المؤسسات النسوية وجهات الاختصاص من طاقم موظفي المحافظة وشرطة حماية الأسرة

واطلع محافظ بيت لحم كامل حميد الوزيرة حمد والوفد المرافق على دور المؤسسات النسوية في بيت لحم، في نشر ثقافة النوع الاجتماعي وخلق التوازن المجتمعي، وأشاد بدور المجلس النسوي الذي تم تشكيله أواخر العام الماضي.

من جانبها شكرت وزيرة المرأة الدكتورة حمد محافظ بيت لحم وأشادت بدوره في دعم العمل النسوي، موضحة أن اللقاءات المباشرة التي عقدت مع قطاعات العمل النسوي تهدف تلمس احتياجات المجتمع.

وزارت وزيرة المرأة برفقة المحافظ مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة "مركز محور"، لبحث احتياجات المركز في سياق تقيم العمل وتطويره لتقديم خدمة أفضل بما يضمن كافة الحقوق للنزلاء والعاملين.

واجتمعت مع مديرة مركز محور سائدة الاطرش والطاقم الاداري بحضور ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الاطرش وطاقم موظفي المحافظة من جهات الاختصاص، كما والتقت حمد خلال زيارتها بيت لحم وزيرة السياحة رولا معايعة التي اطلعتها على الحركة السياحية المتنامية في المحافظة وفي فلسطين عامة.