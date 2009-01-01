ليبرمان: نتنياهو يعيق ويعارض فكرة حكومة الوحدة بأكملها

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" يحاول أن يقود "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة.

وقال ليبرمان في تصريحات أوردتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: يجب أن يكون مفهوماً أن رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي يعيق ويعارض فكرة حكومة الوحدة بأكملها.

وأضاف "أنا لست في عجلة من أمري، نحن ننتظر حتى ينتقل تفويض تشكيل الحكومة إلى جانتس ثم نتحدث بشكل صحيح".

وتابع "نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتجنب الوصول إلى انتخابات جديدة، الآن ودون أدنى شك يتبين لنا أن نتنياهو يحاول أن يقودنا إلى انتخابات ثالثة".