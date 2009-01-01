نتنياهو يدين الهجوم التركي على الأكراد بشمال سوريا.. وانقرة ترد: كلام فارغ

القدس المحتلة / سما /

ردت انقرة على انتقادات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هاجم فيها العملية العسكرية التركية على سوريا المعروفة اعلاميا باسم "نبع السلام".

وبحسب كان حدشوت العبرية، قال أحد كبار مستشاري الرئيس التركي أردوغان ردا على انتقادات رئيس الوزراء نتنياهو للعملية العسكرية ضد الأكراد: كلام فارغ يتفوه به سياسي يتوقع أن يذهب إلى السجن -بسبب قضايا فساده-

وفي وقت سابق من اليوم، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهجوم التركي على الأكراد في شمال سوريا.

وقال نتنياهو وفق القناة العبرية، "تدين إسرائيل بشدة الغزو العسكري التركي للمحافظات الكردية في سوريا وتحذر من التطهير العرقي للأكراد من قبل تركيا وأنصارها".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستبذل كل جهد ممكن لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

ورحب عضو الليكود المنافس لنتنياهو جدعون ساعر بإعلان رئيس الوزراء دعمه للشعب الكردي.

وقال ساعر: "أرحب برسالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الواضحة بشأن إدانة الهجوم التركي و الجهوزية لإرسال المساعدات الإنسانية للأكراد".