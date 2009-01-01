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خلافًا للإجماع العربي... قطر تؤيد العدوان التركي ضد شمال سوريا

الخميس 10 أكتوبر 2019 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلافًا للإجماع العربي... قطر تؤيد العدوان التركي ضد شمال سوريا


انقرة /وكالات/

أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره القطري خالد بن محمد العطية بسير عملية "نبع السلام" التي أطلقتها بلاده للتوغل بمنطقة شرق الفرات السورية، وقال إن قطر أعلنت دعمها للعملية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية فإن وزير الدفاع القطري هو أول مسؤول أجنبي يبلغه أكار في اتصال هاتفي بينهما يوم الخميس معلومات عن سير هذه العملية.

واعتبر أكار في مكالمته الهاتفية، أن عملية التوغل في أراضي دولة عربية تأتي في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، و"الحق المشروع في الدفاع عن النفس" المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وادعى أن العملية تجري في إطار احترام وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في العملية تستهدف أتباع التنظيم الإرهابي ومواقعه وآلياته وأسلحته فقط.

وأشار إلى أن قوات بلاده تبذل قصارى جهدها لعدم إلحاق أي ضرر بالأماكن التاريخية والثقافية والدينية والبنية التحتية وبالعناصر التابعة للدول الصديقة والحليفة التي ربما تتواجد في المناطق المستهدفة.

وذكر بيان وزارة الدفاع التركية أن الوزير القطري أعلن عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" لتكون قطر بذلك أول دولة في العالم تعلن دعمها لهذه العملية التي لاقت تحفظا وشجبا من معظم دول العالم.

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