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الاحتلال يصادق على بناء 182 وحدة استيطانية بالأغوار المحتلة

الخميس 10 أكتوبر 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على بناء 182 وحدة استيطانية بالأغوار المحتلة


القدس المحتلة / سما /

صادقت ما تسمي بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" على خطة لبناء 182 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة مفوا يريحو في الأغوار.

وفقا لقرار الحكومة "الإسرائيلية" بتاريخ 15 سبتمبر ويشمل القرار أيضا بناء مباني عامة ومنطقة صناعية وتجارية للمستوطنين.

وجاء القرار الإسرائيلي تماشياً مع تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على ذلك سيتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

الجدير ذكره، أن نتنياهو تعهد قبل الانتخابات بإعلان السيطرة على منطقة الاغوار وهو ما تم رفضه فلسطينياً ودولياً.

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