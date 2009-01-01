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الشرطة تضبط 11 مركبة غير قانونية وتقبض على 35 مطلوب للعدالة في جنين

الخميس 10 أكتوبر 2019 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 11 مركبة غير قانونية وتقبض على 35 مطلوب للعدالة في جنين


جنين / سما /

 ضبطت الشرطة اليوم ، 11 مركبة غير قانونية وقبضت على 35 مطلوب للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 9 مركبات و 2 دراجة غير قانونية وقبضت على 35 شخص مطلوب للعدالة في محافظة جنين .

وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.

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