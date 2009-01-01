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الكنيست يصادق على انقسام كتلة "يمينا"

الخميس 10 أكتوبر 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست يصادق على انقسام كتلة "يمينا"


القدس المحتلة / سما /

صادقت اللجنة المنظمة بالكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على انقسام كتلة "يمينا" والتي تتكون من حزب "البيت اليهودي"، و"الاتحاد الوطني" و"اليمين الجديد".

وذكر موقع i24NEWS العبري، أنه في أعقاب هذا الانقسام ستنشط في الكنيست كتلتين منفصلتين، اليمين الجديد التي ستضم كل من إييلت شاكيد ونفتالي بينت وماتان كهانا، وكتلة أخرى تضم "البيت اليهودي" و"الاتحاد الوطني" وتضم كل من رافي بيرتس، بتسائيل سموتريش، موطي يوغيف وأوفير سوفير.

وقال ممثل "اليمين الجديد" النائب ماتان كهانا في بداية جلسة اللجنة، إن طلب الانفصال ينبع من تعهد واتفاق وقع عشية الانتخابات السابقة.

وأضاف كهانا:"نحن نطالب مثل ما وعدنا به ناخبينا في كل عملية انتخابات لمصوتينا بالانقسام".

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