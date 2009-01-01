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الرئيس يهنئ الرئيس جونغ اون بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري

الخميس 10 أكتوبر 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ الرئيس جونغ اون بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري


رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس حزب العمل، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المارشال كيم جونغ اون، بذكرى تأسيس حزب العمل الكوري.

وثمن الرئيس في برقيته الدور الهام الذي يضطلع به حزب العمل الكوري المناضل الذي تربطه بشعبنا علاقات تاريخية ونضالية، صاحب التاريخ العريق في دعم نضال الشعوب من أجل التحرر والاستقلال وفي مقدمة ذلك دعمه لنضال شعبنا المشروع من أجل انهاء الاحتلال لأرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس حرصه الدائم على استمرار العمل والتعاون المشترك من اجل تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين شعبينا وفتح الافاق أمامها لما فيه خدمة أهدافنا المشتركة.

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