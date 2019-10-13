الداخلية بغزة تصدر تنويه هام بخصوص بدء اختبارات اللياقة لوظيفة "رجل أمن"

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن بدء اختبارات اللياقة البدنية للمتسابقين الذين لم يستكملوا مراحل التسجيل لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية للعام 2019، ابتداء من صباح الأحد المقبل 13/10/2019 وفق مواعيد محددة.

ونوهت الهيئة أنه بإمكان كل متسابق الاستعلام عن موعد وساعة اختبار اللياقة البدنية الخاص به من خلال الفحص عن طريق تسجيل الدخول الموحد عبر الرابط المدرج أدناه.

ودعت الهيئة المتسابقين الذين للحضور للاختبارات قبل موعد الاختبارات بنصف ساعة من الموعد المحدد لهم، مع ارتداء زي وحذاء رياضيين، واصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.