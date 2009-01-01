فتح ترحب بزيارة المنتخب السعودي لفلسطين: حدث مهم وله دلالات متعددة

رام الله / سما /

رحبت حركة فتح، بزيارة المنتخب السعودي الوطني للأراضي الفلسطينية، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

واعتبرت أنه "حدث مهم وله دلالات متعددة، أهمها متانة العلاقات الفلسطينية- السعودية، على كافة المستويات، وتعبيرا صريحا عن موقف الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد".

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن تنظيم هذه المباراة على أرض القدس في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، حدث تاريخي في تعزيز مكانة فلسطين على كافة الساحات والمجالات، ويأتي تأكيدا على مكانة دولة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنها الرياضية.

ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني إلى حضور المباراة ورفع العلمين الفلسطيني والسعودي وتشجيع الفريقين.