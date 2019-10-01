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مالية غزة تعلن لموظفيها موعد بدء التسجيل للاستفادة من المستحقات

الخميس 10 أكتوبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تعلن لموظفيها موعد بدء التسجيل للاستفادة من المستحقات


غزة / سما/

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة لموظفيها، بدء التسجيل للتسهيلات المقدمة من الوزارة بخصوص الاستفادة من المستحقات صباح يوم الأحد الموافق 13/10/2019.

وأوضحت المابية في بيان صارد عنها اليوم الخميس، أن التسجيل من أجل الاستفادة من المستحقات المالية سيكون على النحو التالي:

1. الطلاب الخريجون ولم يحصلوا على شهاداتهم والطلاب ممن هم على مقاعد الدراسة سيكون التسجيل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال الدخول الموحد.

2. حالات الزواج والوفاة سيكون التسجيل من خلال تقديم الأوراق الثبوتية عبر وزارة كل موظف.

3. استقبال حالات العلاج كما هو معمول به حالياً من خلال وزارة كل موظف.

وأشارت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلب بشكل فردي من الموظفين، مبينةً أن الأوراق الثبوتية اللازمة من أجل التقدم هي:

الأوراق الثبوتية لحالات الزواج :

- وثيقة الزواج اعتباراً من تاريخ 1/10/2019.

- شهادة من مختار الحي تفيد بأنه لم يتم الزفاف.

- ستكون الأولوية للسن الأكبر.

الأوراق الثبوتية لحالات الوفاة :

- شهادة وفاة لمن توفاهم الله اعتباراً من تاريخ 1/10/2019 مرفق بها صلة قرابة المُتوفى بالموظف من أقارب الدرجة الأولى.

- أن يكون المتوفى أحد مُعالي الموظف.

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