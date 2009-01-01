الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاحد

غزة / سما /

كشفت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس، عن الية السفر عبر معبر رفح ليوم الاحد المقبل.

وأوضحت أن الحافلات المراد السفر لها هي العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة حتى الرقم (50) من كشف (10/2).

واكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة اسمائهم فيها وعدم التأخر عنها، داعيةً المسافرين التواجد صباح الاحد الساعة 7 صباحا في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت المسافرين احضار بطاقة الهوية واحضار حجة عدم ممانعة لسفر الاطفال مع احد والديهما دون الاخر من الطرف المتغيب عن السفر او من كليه.

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