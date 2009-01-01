بلدية غزة تدعو المواطنين لإتباع إرشادات النظافة وإخراج النفايات مبكراً

غزة / سما/

دعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة وعدم رمي النفايات في الشوارع والمناطق الفارغة.

وطالبت البلدية في تصريح صحفي، المواطنين بضرورة إخراج النفايات مبكرًا قبل الساعة 7 صباحًا لتمكين عمال النظافة من ترحيلها في نفس اليوم، مبينةً أنه تم تحرير إخطارات للمخالفين للشروط والأنظمة الصحية المعمول بها.

وحثّت البلدية المواطنين على التخلص من النفايات بطرق سليمة عبر وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق وعدم إلقائها في جزر الشوارع، والحفاظ على الحاويات وعدم إحراقها حفاظًا على الصحة البيئية، ونظافة الأماكن العامة.

وأكدت أهمية المشاركة الفعّالة في تعزيز الوعي البيئي، وغرس ثقافة الحفاظ على النظافة، وإتباع إرشادات النظافة المعلنة من أجل تعزيز مبدأ العمل التشاركي بين البلدية والمواطن والحافظ على نظافة المدينة، وتسهيل عملية جمع النفايات وترحيلها.

وبينت أن طواقمها تمكنت من جمع وترحيل نحو 15 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من كافة أحياء وشوارع المدينة وترحيلها لمكب النفايات في منطقة جحر الديك شرقي المدينة.

وأشارت إلى أن الأعمال شملت أيضًا كنس وقحط الأتربة من 6 شوارع رئيسة ضمن الاستعداد لفصل الشتاء المقبل هي: شارع أحمد الجعبري (النفق)، وشارع فلسطين، وشارع الوحدة، والقنال، وعمر المختار، وشارع أحمد الشقيري.

وأفادت بأنه تم تحرير 180 إخطارًا و167 مخالفةً لغير الملتزمين بشروط النظافة العامة.

وأوضحت أنها حررت 40 مخالفة إهدار مياه، و30 مخالفة إلقاء مخالفات المحال في والشارع وفي وسط الجزيرة، و25 مخالفة تشوين رمل ومواد بناء في الشارع، بالإضافة إلى 20 مخالفة إلقاء مخلفات الأشجار في الشارع أو الأراضي الفارغة، و25 مخالفة لأصحاب المحلات المتأخرين في إخراج النفايات بعد مرور وسيلة الجمع، وتحرير مخالفة لانسياب باطون في الشارع العام.

وكانت بلدية غزة دعت المواطنين للتواصل معها والإبلاغ عن الشكاوى التي تتعلق بخدماتها ومنها شكاوى النظافة على الرقم 115، بالإضافة إلى بوابات التواصل الأخرى، ومنها صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع البلدية على الإنترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، وتطبيق واتس آب على الرقم 00970599815600.