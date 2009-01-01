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العسيلي: نخطط لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود

الخميس 10 أكتوبر 2019 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: نخطط لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود


القاهرة /سما/

 كشف وزير الاقتصاد خالد العسيلي الخميس، عن وجود مخطط لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود في فلسطين، بتعاون مشترك مع مصر،

وأوضح وزير الاقتصاد في بيان، أنه بحث مع رئيس الاتحاد العربي للجلود محمد مهران، استعداد الجانب المصري للمساعدة في إنشاء هذه المنطقة الصناعية، انطلاقاً من الخبرة في هذا المجال على غرار مدينة الروبيكا الصناعية.

وبين الجانبان أنه سيتم قريبًا إطلاق أول علامة تجارية عربية مشتركة من الجلود والمنتجات الجلدية بالتعاون المشترك بين كل دول الاتحاد بهدف التصدير إلى الدول الأفريقية والأوروبية، و تنشيط حركة التجارة المشتركة بين الدول العربية ورفع صادرات هذا القطاع.

وأشار الجانبان الى زيارة مرتقبة لوفد فلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث التعاون المشترك، والاطلاع على الخبرة المصرية في قطاع دباغة الجلود بما يؤسس لإنشاء منطقة صناعية خاصة بصناعة الجلود في فلسطين.

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