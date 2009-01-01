وزارة التنمية وجامعة القدس يعقدان ورشة عمل حول الرعاية والخدمة الاجتماعية

رام الله / سما /

بناء على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة القدس المفتوحة تم عقد ورشة عمل حول الرعاية والخدمة الاجتماعية ، وقد شاركت مديرية التنمية الاجتماعية في الورشة ممثلة بنائب مدير المديرية سليم عودة ومدير مركز رونالد للشبية امل سلامة ،ومدير مؤسسة دار الأمل مالك أبو خليل ن وعميد كلية التنمية الاجتماعية والاسرة د.اياد أبو بكر،ومدير فرع الجامعة حسين حمايل،والمشرفين من الجامعة على التدريب الميداني.

وتهدف الورشة تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمة الاجتماعية للفئات المهمشة والفقيرة وكما تم مناقشة التدريب الميداني للطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة في مراكز التنمية الاجتماعية.

واكد عودة على العلاقة التي تجمع مديرية التنمية الاجتماعية برام الله مع جامعة القدس المفتوحة واهمية ترجمتها عبر تعزيز العمل المشترك، الذي يخدم اهداف مذكرة التفاهم بين الطرفين.

قائلا تأتي هذه الورشة واهميتها بالتركيز على التدريب الميداني ،وتعريف الجامعة وطلبة كلية التنمية الاجتماعية على عمل المديرية ومراكزها .

الى ذلك قامت المديرية ممثلة بمديرها عماد عمران ونائبه عودة، بزيارة لبلدية البيرة حيث استقبلهم رئيس البلدية عزام اسماعيل، بحضور مدير العلاقات العامة جميلة عواد، وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك والبرامج المشتركة التي تخدم شريحة الأطفال والمسنين.

وفي محافظة جنين نظم المركز الاجتماعي لتأهيل الشبيبة زيارة ميدانية لجمعية بيت المسنين تحت عنوان المسنين هم الاباء والامهات،حيث تم تعرف الطلاب على اهداف الجمعية ونشاطاتها وتبادل القصص مابين طلاب المركز والنزلاء في بيت المسنين.