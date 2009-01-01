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حماس تدين "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا

الخميس 10 أكتوبر 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا


غزة / سما /

 أدانت حركة حماس اليوم الخميس "الاعتداء الآثم" على كنيس يهودي في ألمانيا يوم أمس ما أسفر عن قتيلين.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم:"ندين الاعتداء الآثم على الكنيس في مدينة هاله الألمانية وقتل اثنين من الأبرياء".

وأضاف نعيم: "هذا يؤكد أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن كفلسطينيين أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآلامه تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار 7عقود".

وقُتل شخصان وأصيب آخران بجروح بالغة أمس الأربعاء في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانيّة استهدف كنيساً بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها أوقفت رجلا جريحًا بعدَ تبادل لإطلاق النّار، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "هجوم معاد للسامية" يشتبه بأن منفذه من مؤيدي "اليسار المتطرف".

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