الموعد النهائي لتوزيع منحة الشباب والرياضة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد توزيع المنحة المالية من وزارة الشباب والرياضة على أندية الدرجتين الممتازة والأولى في المحافظات الجنوبية.

وأكدت التقارير, أن الوزارة حددت الأربعاء المقبل موعدا رسميا لتسليم المنحة على أرض ملعب فلسطين, بواقع 3000 دولار لأندية الممتازة, و2000 لأندية الأولى.

وتبلغ قيمة المنحة الإجمالية 60 ألف دولار, وهي الثانية للأندية في الممتازة والأولى, بعدما سبق لمؤسسة أمواج الرياضية توزيع نفس المبلغ عليهم.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنوي دعم أندية الدرجتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة, نظرا للظروف المادية الصعبة التي تمر بها الأندية.