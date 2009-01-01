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قتل والديه دفاعا عن كلبه!

الخميس 10 أكتوبر 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتل والديه دفاعا عن كلبه!


وكالات / سما /

تناقلت وسائل إعلام بريطانية قصة رجل أقدم على قتل والديه إثر خلاف سببه كلب أليف.

وتبعا للمعلومات فإن رجلا يدعى، سيرغي كودريافتسيف، يحمل الجنسيتين الروسية والنيوزلندية، ويقيم في بريطانيا، اعترف أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن أنه أقدم على قتل والديه عمدا بعد خلاف سببه كلب أليف.

وقال موقع "ديلي ميل" إن كودريافتسيف البالغ من العمر 48 عاما كان قد انتقل مع كلبه الأليف للعيش مع والديه تاتيانا وفلاديمير في شقتهما التي تقع بحي "كينغيستون" بلندن منذ 3 سنوات، لكن الرجل كان على خلاف دائم مع أهله كونه كان يعتقد أنهم يعاملون حيوانه الأليف بشكل سيء.

وفي الـ 20 من مايو الفائت وعلى إثر خلاف مع والديه بسبب كلبه، أقدم سيرغي على طعن والديه حتى الموت في منزلهما، ولاذ بالفرار، لكنه بعد 3 أيام طلب رجال الشرطة وأبلغهم بالجريمة، وسلم نفسه.

وقامت شرطة لندن بتحويل الرجل إلى القضاء، وفي جلسة الاستماع أثناء محاكمته اعترف كودريافتسيف بجريمته، وأقرّ أنه كان بكامل قواه العقلية حين أقدم عليها.

#قتل #كلب

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