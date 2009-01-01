هل تخطط السلطة لتحويل جزء من البضائع المستوردة لغزة من "كرم أبو سالم" إلى "رفح"؟

رام الله / سما /

كشف تقرير إخباري عن أن السلطة تخطط لتحويل جزء من البضائع المستوردة لقطاع غزة من معبر "كرم أبو سالم" بين القطاع وإسرائيل إلى معبر "رفح" بين القطاع ومصر.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس عن مصادر متابعة للقاءات التي أجراها رئيس الحكومة محمد أشتيه في مصر مؤخرًا القول إن "السلطة تخطط لتحويل جزء من البضائع المستورَدة من معبر كرم أبو سالم، حيث يجبي الاحتلال الضرائب من التجار الفلسطينيين لمصلحة السلطة، ثم يقتطعها لاحقًا، إلى معبر رفح البري، على أن تجبي السلطات المصرية قيمة الضرائب".

وتابعت المصادر أن "هناك خيارًا آخر وهو السماح للسلطة بإنشاء مكاتب جمركية لجباية الضرائب في الجانب المصري قبل دخول البضائع إلى القطاع".

ولم تستبعد المصادر أن تكون الخطوة الجديدة تهدف لتحسين الوضع المالي للسلطة، ضمن تفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية - الفلسطينية التي جرى تفعيلها بعد لقاء وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بوزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، الأسبوع الماضي.

ويُنظر إلى الاتفاقيات التي يجري بحثها في القاهرة على أنها محاولة من السلطة لوقف الحركة التجارية بين حماس" والمصريين، عبر حصر عملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة من معبر رفح، ما يعني إخضاع جميع العمليات التجارية مباشرة لسيطرتها.

وبحسب ما قالته مصادر في حماس للصحيفة فإن "اشتية طرح رؤيته الاقتصادية لواقع قطاع غزة على المصريين، باعتبار أنها ستمثل خطوة إيجابية لدعم السلطة الفلسطينية، وللضغط اقتصادياً على حماس، ما يدفعها إلى قبول شروط الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات تشريعية فقط خلال الفترة المقبلة".