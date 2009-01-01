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189 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
189 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

اقتحم 189 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية من اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة.

وأفاد بيان دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن 159 مستوطنا و30 طالبا من طلبة المعاهد الدينية، اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

كما نفذ المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الاقصى المبارك، وسط محاولاتهم أداء طقوس تلمودية فيه، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وكان عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على قواطع خشبية.

#الأقصى #شرطة الاحتلال

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