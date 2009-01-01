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الاحتلال يواصل احتجاز الأسير المريض بدوان أبو ميالة بظروف صعبة

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي احتجاز الأسير المريض بدوان عمران أبو ميالة (38 عاما) من محافظة الخليل بظروف صعبة.  

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، أن الأسير أبو ميالة والقابع حاليا في معتقل "عوفر" يواجه أوضاعا صحية قاسية للغاية، فهو مصاب برأسه قبل اعتقاله، وبسبب اصابته فهو يعاني من فقدان التركيز وصعوبة في الكلام والتذكر، ولا يستطيع تحريك يده اليمنى، كما أنه يُصاب بحالات تشنج واغماء بين الحين والآخر.

ولفتت، إلى أنه على الرغم من وضعه الصحي المقلق، والانتكاسات التي يُصاب بها، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الاحتلال من اصدار قرار اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل أبو ميالة وعن أي تداعيات تطرأ على حالته الصحية، وطالبت بضرورة تكثيف الجهود القانونية للعمل على إنهاء الاعتقال الإداري الجائر، الذي طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بمن فيهم المرضى.

#الاحتلال #هيئة شؤون الأسرى

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