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شكران مرتجى تلتقي بـ أيمن زيدان: وتستعيد أحلى ذكريات «جميل وهناء»

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكران مرتجى تلتقي بـ أيمن زيدان: وتستعيد أحلى ذكريات «جميل وهناء»


وكالات / سما /

أعربت الممثلة السوريّة شكران مرتجى صاحبة شخصيّة «أمل» سكرتيرة الأستاذ «جميل» عن محبتها وتقديرها للفنان والمخرج السوري أيمن زيدان (جميل) «الذي استفردت به لوحدها، كما قالت والتقطت صورة «سيلفي» معه بعد مرور 22 عاماً على مسلسل يوميات «جميل وهناء»، الذي حققّ نجاحاً باهراً وترك بصمة حلوة ومحببّة وطريفة لدى المشاهدين، الذين كانوا يتسّمرون أمام الشاشة لمعرفة يوميّات «أمل» المغرومة بمديرها جميل من دون جدوى.


ونشرت شكران الصورة، التي التقطتها مع زيدان ونشرتها عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» وأعادت بالذاكرة مشاهد طريفة من هذا العمل الكوميدي بامتياز «جميل وهناء» المطبوع في الذاكرة الجميلة للجمهور العربي، وحيّت زيدان الذي وصفته بعرّاب الدراما السورية، الذي منحها فرصة تلو الأخرى بقولها «أستاذي ومن منحني أهم الفرص الغالي عرّاب الدراما السوريّة أيمن زيدان إلتقط موهبتي منذ تخرّجت وكانت الفرصة تلو الفرصة عشرات الأعمال وأجمل الأدوار».


واسترجعت الذكريات بطرافتها المعهودة فقالت: «جميل وأمل، وأخيراً استفردت فيه. الأستاذ جميل بحبك كتير.. انقلعي من هون أمل (شخصيتي بمسلسل جميل وهناء).. هوا أستاذ.. يطيرك».


ومسلسل «جميل وهناء «عرض في العام 1997 وهو مسلسل كوميدي سوري من بطولة أيمن زيدان ونورمان أسعد وإخراج هشام شربتجي.

#شكران مرتجى #أيمن زيدان

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