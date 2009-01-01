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استطلاع: الأميركيون في أغلبهم "جهلة" في الثقافة التكنولوجية

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الأميركيون في أغلبهم "جهلة" في الثقافة التكنولوجية


وكالات / سما /

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه مركز أبحاث "بيو" عن وجود ضعف في بعض جوانب الثقافة المرتبطة بعالم التكنولوجيا لدى قطاع كبير من الشعب الأميركي.

تكون الاستطلاع من 10 أسئلة مصممة لقياس مدى معرفة الأميركيين بمجموعة من المواضيع التقنية على غرار الأمن السيبراني وجانب الأعمال بالنسبة لأكبر شبكات التواصل الاجتماعي.

من أكثر المفاجآت الصادمة في الاستطلاع أن 29% فقط من المشاركين يعلمون أن شركة فيسبوك تملك خدمتي "واتساب" و"إنستغرام" ، كما أن جميع الأميركيين تقريبا لا يعرفون جاك دورسي مؤسس تويتر ومديره التنفيذي، فقط 15% أجابوا بشكل صحيح.

متوسط عدد الإجابات الصحيحة للاستطلاع كان 4 إجابات لكل شخص، في حين أن 2% فقط من المشاركين استطاعوا الإجابة بشكل صحيح على جميع الأسئلة.

جرى التركيز من القائمين على أعمار من شاركوا في الاستطلاع ودرجاتهم العلمية كمعيار لقياس النتائج وتصنيف المشاركين، وفقا لما أورده موقع "بيزنس إنسايدر".

لاحظ القائمون على الاستطلاع أن أصحاب الشهادات العلمية المتقدمة ممن أقل من سن الـ 50 كانوا أكثر من سجل إجابات صحيحة.

جرى الاستطلاع في يونيو الماضي على 4272 شخصا بالغا يعيشون في الولايات المتحدة.

#تكنولوجيا #الأميركيون
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