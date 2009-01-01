6 أندية تعلق مشاركتها بالدوري

غزة / سما /

أعلنت 6 أندية من الجمعية العمومية لكرة اليد، تعليق مشاركتها في الدوري العام للعبة، المزمع انطلاقه في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأكدت أندية خدمات البريج "بطل الدوري", وخدمات المغازي, واتحاد دير البلح, وغزة الرياضي, وشباب خانيونس, وخدمات جباليا, عدم مشاركتها في البطولة حتى إشعار آخر.

وطالبت الأندية, الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد برئاسة جمال أبو يوسف, بتوفير دعم مالي قبل العمل على انطلاق البطولة.

يشار إلى أنه من المتوقع ألا تنطلق مسابقة الدوري في موعدها المحدد, لا سيما أن العدد الإجمالي للأندية المشاركة هو 8, إذ يضاف إلى السداسي كل من خدمات النصيرات, والصلاح.