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عقوبات الدوري.. إيقاف لاعب سنة ونقل مباريات

الخميس 10 أكتوبر 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات الدوري.. إيقاف لاعب سنة ونقل مباريات


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط, بعد انتهاء الجولة السادسة من بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى, والرابعة من الدرجة الثانية.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

_ نقل مباراة لنادي خدمات الشاطئ لتقام على ملعب آخر, إذ يلعب أمام اتحاد خانيونس في الجولة الثامنة على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع في التاسع عشر من أكتوبر الجاري.

_ إيقاف لاعب نادي خدمات الشاطئ فضل قنيطة سنة ميلادية.

_ نقل مباراة لنادي خدمات النصيرات لتقام على ملعب آخر, إذ يلعب أمام التفاح في الجولة السابعة على ملعب اليرموك بغزة في الرابع عشر من أكتوبر الجاري.

_ حرمان إداري نادي جماعي رفح إيهاب جربوع من مرافقة الفريق 4 مباريات.

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