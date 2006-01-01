الأمم المتحدة تختار بوفون سفيراً للنوايا الحسنة

وكالات / سما /

احتفل الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بانضمامه إلى قائمة سفراء النوايا الحسنة ضمن برنامج الغذاء العالمي.

كتب بوفون قائد يوفنتوس الإيطالي في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يسرني ويشرفني أن أعلن عن انضمامي كسفير للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي.

وسبق لبوفون، البالغ من العمر 41 عاماً، أن فاز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2006، في البطولة التي أقيمت في ألمانيا، كما أنه حصل على لقب بطولة الدوري الإيطالي تسع مرات مع فريقه الحالي يوفنتوس.

وكان بوفون لعب الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث شارك في 25 مباراة بكل البطولات وحصل على لقب الدوري الفرنسي.

مانشيني يمنح بوفون فرصة الوداع

يفكر المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم في منح الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون فرصة لوداع منتخب بلاده في مباراة رسمية.

و أفادت وسائل إعلام إيطالية مساء الثلاثاء بأن بوفون قد يحصل على فرصة للتواجد مرة أخرى مع منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة لتكون مباراته الوداعية على المستوى الدولي.

أشارت التقارير إلى أن مانشيني قد يتجه للدفع ببوفون في إحدى مباريات الأتزوري بمجرد ضمان التأهل للنسخة المقبلة من بطولة الأمم الأوروبية ” يورو 2020 “.

و كان من المفترض أن يحصل بوفون على فرصة اللعب أمام هولندا العام الماضي و لكن الأمر لم يتحقق.