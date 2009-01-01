بيكيه مدافع برشلونة: أحب المشاكل وخلق الفوضى

وكالات / سما /

اعترف جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، بأنه يحب خوض الجدالات وخلق الفوضى وإقحام نفسه في بعض المشاكل، بهدف “إثارة الجدل”، مشيراً إلى أن الانتقادات وصافرات الاستهجان لا تؤثر عليه.

وأجرى بيكيه مقابلة مطولة مع وسائل الإعلام الإسبانية، وتطرق المدافع الكتالوني إلى الحديث عن أمور عديدة تخص حياته الخاصة وبعض الأمور المرتبطة بزملائه في برشلونة، لكن أغرب ما قاله كان ولعه بخلق الفوضى والإثارة.

بيكيه يعترف: أحب خلق المشاكل

وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة (سبورت) الإسبانية: “أقوم بذلك لأستمتع، رغم أنني أشعر بإحباط داخلي، كرة القدم عبارة عن عرض، وكل ما يرتبط بها هو عرض أيضاً، عندما أخوض الجدال وتعم الفوضى فإنها لحظات جيدة بالنسبة لي”.

وتابع: “نتحدث حول الأمر ونضحك في غرفة الملابس بسبب التعليقات، الأمر كله هزلي، كل شيء كذب، كل شيء أسهل بكثير مما يبدو عليه، العلاقات رائعة.. نقحم أنفسنا في مشكلة ما لأننا نريد بعض الإثارة”.

وحول الانتقادات التي يتلقّاها، قال بيكيه”ينبغي أن تكون صلباً وإلا سيؤثرون عليك، عندما تكون لاعباً صغيراً فإنهم يؤثرون عليك بشكل أكبر لكن في النهاية يجب أن تتعلم كيف تهزمهم، في عالم كرة القدم عندما تخسر تتلقى الانتقادات، وعندما تفوز تجد المديح حتى وإن لم تؤدِّ جيداً”.

وأضاف: “وجود أشخاص ضدي يحفزني أكثر، كلما لعبت بشكل أفضل، كلما أزعجتهم أكثر، تعرضت لصافرات استهجان كثيراً مع المنتخب الإسباني، وكانت تلك الفترة هي الأفضل لي مع لاروخا، حيث لعبت بشكل أفضل من أي وقت مضى، لأنني كنت متحمساً أكثر”.

واختتم: “قبل أسبوعين في برشلونة، كنا في أزمة كبيرة كان من المستحيل الخروج منها، والآن فزنا بأربع مباريات ونحن رائعون، لديك الفرصة دائما لقلب الأمور، وكل ذلك يتوقف على النتائج”.