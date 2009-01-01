  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد حسم قراره بالتعاقد مع إريكسن في الشتاء

الخميس 10 أكتوبر 2019 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد حسم قراره بالتعاقد مع إريكسن في الشتاء


وكالات / سما /

يبدو أن ريال مدريد حسم موقفه من سوق الانتقالات الشتوية واستقر على الصفقات التي سيبرمها من أجل تدعيم صفوف الفريق، وذلك بعد ميركاتو صيفي انتدب خلاله 6 لاعبين لكنه لم يلبي كامل احتياجاته، خصوصاً في خط الوسط.

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريراً مساء اليوم الأربعاء تؤكد فيه رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة النادي والمدرب زين الدين زيدان قرروا بشكل نهائي التوقيع مع إريكسن بعد فشل مفاوضات التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، حيث تنبه زيزو لحاجة الفريق للاعب جديد في خط الوسط، خصوصاً مع تراجع مستوى لوكا مودريتش، وعدم وجود عمق في دكة البدلاء.

ريال مدريد واثق من الصفقة هذه المرة

فلورنتينو بيريز يعلم جيداً أن توتنهام لا يمكنه رفض أي عرض في الوقت الراهن، لأن اللاعب يرفض تجديد عقده، وإن لم يرحل في الميركاتو الشتوي، فإنه سيرحل بشكل حتمي خلال الصيف بالمجان.

ريال مدريد سيحاول استغلال هذا الأمر بطبيعة الحال للضغط على رئيس توتنهام دانييل ليفي المعروف عنه صعوبة التفاوض معه، وسيقدم عرضاً متواضعاً للحصول على خدمات اللاعب قد لا يتجاوز حاجز 30 مليون.

#كريستيان إريكسن #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة المصرية توجه رسالة للشعب بشأن "سد النهضة"

ترامب: خضنا حرب العراق بذرائع كاذبة حول اسلحة الدمار الشامل وقتلنا الملايين

اتحاد نقابات العمّال: الاحتلال يسمح لتجار غزة بالعمل داخل المدن الإسرائيلية

الكشف عن وقائع "حرب سرية" دارت بين كوريا الشمالية وإسرائيل!

الكشف عن تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة بشأن الانتخابات العامة

سلطة الأراضي في غزة تصدر إعلانا هام حول مشرع "حمد" للأسرى

اشتية: مصر تبذل جهدا كبيرا في المصالحة وزيارتنا لها ناجحة

الأخبار الرئيسية

الجبهة الشعبية تدين بشدة الغزو التركي المنسق مع أميركا للأراضي السورية

جنرال إسرائيلي يحذر : الأمريكان لن يقاتلوا عنا بساحة المعركة

قافلة سيارات

800 سيارة بالقافلة الاحتجاجية لفلسطيني 48 تواصل سيرها باتجاه القدس

k

كيف علّقت إسرائيل على عملية "نبع السلام" التركية شمال سوريا؟

14

نقابة الصحفيين تحذر قيادة حماس من الاستمرار في الاساءة للصحفيين