ريال مدريد حسم قراره بالتعاقد مع إريكسن في الشتاء

وكالات / سما /

يبدو أن ريال مدريد حسم موقفه من سوق الانتقالات الشتوية واستقر على الصفقات التي سيبرمها من أجل تدعيم صفوف الفريق، وذلك بعد ميركاتو صيفي انتدب خلاله 6 لاعبين لكنه لم يلبي كامل احتياجاته، خصوصاً في خط الوسط.

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت تقريراً مساء اليوم الأربعاء تؤكد فيه رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة النادي والمدرب زين الدين زيدان قرروا بشكل نهائي التوقيع مع إريكسن بعد فشل مفاوضات التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، حيث تنبه زيزو لحاجة الفريق للاعب جديد في خط الوسط، خصوصاً مع تراجع مستوى لوكا مودريتش، وعدم وجود عمق في دكة البدلاء.

ريال مدريد واثق من الصفقة هذه المرة

فلورنتينو بيريز يعلم جيداً أن توتنهام لا يمكنه رفض أي عرض في الوقت الراهن، لأن اللاعب يرفض تجديد عقده، وإن لم يرحل في الميركاتو الشتوي، فإنه سيرحل بشكل حتمي خلال الصيف بالمجان.

ريال مدريد سيحاول استغلال هذا الأمر بطبيعة الحال للضغط على رئيس توتنهام دانييل ليفي المعروف عنه صعوبة التفاوض معه، وسيقدم عرضاً متواضعاً للحصول على خدمات اللاعب قد لا يتجاوز حاجز 30 مليون.