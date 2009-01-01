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تشيلسي يأمل في إبعاد نجمه عن إغراءات يوفنتوس

الخميس 10 أكتوبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يأمل في إبعاد نجمه عن إغراءات يوفنتوس


وكالات / سما /

يحاول نادي تشيلسي التعرف على موقف ظهيره الأيسر إيمرسون بالميري من اهتمام عدة أندية بالتوقيع معه ومدى استعداده لتجديد عقده والبقاء في ملعب الستامفورد بريدج.

انضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى النادي اللندني قادماً من روما في 2017 ولكنه شارك في 40 مباراة فقط بعد أن كان دائماً الخيار الثاني بعد الإسباني ماركو ألونسو.

ولكن الأمر تغير نوعاً ما بعد قدوم المدرب فرانك لامبارد الذي أصبح يُفضل الدفع باللاعب الدولي الإيطالي كأساسي وذلك قبل أن يتعرض لإصابة في أوتار الركبة.

يوفنتوس في أمس الحاجة لخدمات نجم البلوز

وأشارت شبكة كالتشيو ميركاتو أن ماورتسيو ساري طلب من يوفنتوس التوقيع مع اللاعب صاحب الأصول البرازيلية والذي سبق له وأن دربه في الموسم الماضي عندما قاد تشيلسي للفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون النادي الإيطالي جاداً في طلب التعاقد مع إيمرسون لأنه يفتقر إلى الجودة والعمق في هذا المركز..حيث لا يوجد لاعب بديل لأليكس ساندرو الوحيد ضمن قائمة اليوفي الحالية الذي يُجيد اللعب في هذا الموقع بشكلٍ كامل.

من جانبه فإن تشيلسي سيحاول إحباط آمال البيانكونيري عبر تقديم عرض لتجديد عقد اللاعب حتى عام 2024 وسينتظر موقف اللاعب من استمرار رحلته مع تشيلسي.

ولكن على أية حال سيكون من الصعب أن يقبل لامبارد بخروج اللاعب في منتصف الموسم إلا إذا وجدوا بديلاً له في سوق انتقالات يناير.

#تشيلسي #يوفنتوس #إيمرسون بالميري

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