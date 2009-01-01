إدارة مانشستر يونايتد تُهدئ من مخاوف سولشاير

وكالات / سما /

فيما يكافح أولي جنار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أجل تجاوز الانطلاقة المُخيبة والعودة في أقرب وقت ممكن إلى سكة الانتصارات، حرصت إدارة الشياطين الحمر على تهدئة المدرب النرويجي من مخاوف الإقالة في المباراة القادمة.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، يعيش فريق مانشستر يونايتد مرحلة صعبة للغاية، إذ يبتعد ممثل الأولدترافورد بفارق 15 نقطة كاملة عن فريق ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتزداد الضغوطات بشكل كبير على سولشاير، من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، لكن هذا المهمة لن تكون سهلة، فاللقاء القادم سيكون أمام المتصدر ليفربول.

إدارة مانشستر يونايتد تُطمئن سولشاير:

تشير التقارير الصحفية إلى أن صبر إدارة الفريق الإنجليزي العريق بدأ ينفد على المدرب النرويجي، الذي قد يجد نفسه قريباً خارج “مسرح الأحلام”، لكن صحيفة “تايمز سبورت” أشارت إلى عكس ذلك.

وقالت الصحيفة المذكورة، إن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت أولي جنار سولشاير بأنه لن يتعرض للإقالة إذا لم يخسر بنتيجة كبيرة أمام ليفربول، في الجولة القادمة، علماً أن فريق يورجن كلوب هو من تسبب في الموسم الماضي بإقالة جوزيه مورينيو.

وأضاف المصدر نفسه: “هناك دعم لأولي جنار سولشاير، ليس فقط بسبب الإصابات، لكن النادي يعلم أن قرار بيع لوكاكو وإعارة سانشيز جعل الفريق يتأثر بسرعة عند إصابة اللاعبين أو تراجع مستوياتهم”.

ويضع مانشستر يونايتد، المدرب جوليان ناجليزمان كأحد الخيارات لتعويض رحيل سولشاير في حال إقالته، خاصة وأن الألماني نجح في وقت وجيز في تقديم أوراق اعتماده كواحد من المدربين الواعدين بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.