الاحتلال يخطر بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة في المنطقة المعروفة بـ"المنطار"، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم خيمة الاعتصام في برية السواحرة يونس جعفر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأبلغت بهدم الخيمة التي نصبها نشطاء في البلدة، للتصدي للبؤرة الاستيطانية المقامة على اراضي المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشار جعفر إلى أن قوات الاحتلال أبلغت المواطن خالد مشهور بنيتها هدم الخيمة التي يسكن فيها مع عائلته، كما اخطرت المواطن محمد الهذالين بهدم بركسه القريب من مدرسة التحدي 2 في منطقة المنطار.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، خيمة التضامن التي نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة ونشطاء ضد الجدار والاستيطان، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقا.

وكان مستوطنون وضعوا في الخامس عشر من أيلول الجاري، عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وأنابيب مياه على الجبل المذكور، بغرض إقامة بؤرة استيطانية.