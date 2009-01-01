دحلان يدين غزو تركيا لسوريا ويستبشر بدعوة مصر العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي

غزة / سما/

أدان القيادي في حركة فتح محمد دحلان بأشد العبارات الممكنة الغزو العسكري التركي لأراضي الشقيقة سوريا بحجج واهية سقيمة، تفضح أطماع نظام أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا ، واصفاً قطعانه الغازية بالجيش (المحمدي)، وكأنها جحافل تحرر أرضاً إسلامية أو موجهة لتحرير القدس!

واعتبر دحلان هذا الغزو التركي حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق ومحاولات التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول عربية عدة وخاصة الشقيقة مصر.

واستبشر النائب دحلان خيراً بالدعوة المصرية العاجلة لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ يوم السبت القادم.

وفي ختام حديثه في تدوينته على منصة الفيس بوك تمنى دحلان أن يرتقي الموقف العربي إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وبما يؤمن وقف الغزو والحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال سوريا، وضمان عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ليتولى بيت العرب رعاية الحوار السوري بما في ذلك أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد.