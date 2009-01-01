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إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن نفذها داعشي

الخميس 10 أكتوبر 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن نفذها داعشي


وكالات

أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو الخميس بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف بايع تنظيم داعش" في منطقة بانتن كما أعلن المتحدث باسم الشرطة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الحادثة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. 

وقال تومسي توهير قائد الشرطة في إندونيسيا إن "وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو واع وحالته مستقرة"، مؤكدا أن "حالته مستقرة في الوقت الحالي وتم نقله الى مستشفى بجاكرتا."

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