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يستهدف دعم قوى الارهاب وسيتحول لاحتلال نهائي

الجبهة الشعبية تدين بشدة الغزو التركي المنسق مع أميركا للأراضي السورية

الخميس 10 أكتوبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تدين بشدة الغزو التركي المنسق مع أميركا للأراضي السورية


غزة / سما/

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الغزو التركي لشمال سوريا، وحذّرت من تحوّله إلى احتلالٍ نهائي في ضوء الأطماع التركية بالأراضي السورية والتي لم تتوقف منذ اقتطاع لواء الإسكندرون وضمه إلى تركيا عام  1939 .

ورأت الجبهة الشعبية، أن هذا الغزو العسكري الُمنسّق مع الإدارة الأمريكية غير معزول عن الأهداف التي وقفت وراء دعم قوى الإرهاب في سوريا من قبل هاتين الدولتين ودول أخرى عديدة، لإضعاف الدولة الوطنية السورية والمس بدورها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وإقامة كانتونات فيها تمهّد لتقسيمها على أسسٍ مذهبية وعرقية.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وقواها الحيّة إلى اتخاذ مواقف وإجراءات شاجبة للغزو التركي، وداعمة لسوريا الشقيقة في الدفاع عن شعبها وأراضيها كافة.

 كما دعت جامعة الدول العربية والذي سينعقد مجلسها الوزاري يوم السبت القادم إلى عدم التعامل مع الغزو التركي انطلاقًا من الموقف والعلاقات السلبية لبعض دول الجامعة مع تركيا، بل من منطلق ما يُشكّله هذا الغزو التركي من تهديد للأمن القومي العربي، ومن تهديد لوحدة وسلامة أراضي دولة عربية مركزية، ومثل هذا الموقف يتطلب أولاً تصويب خطيئة الجامعة العربية عندما علّقت عضوية سوريا في الجامعة، وعندما تغاضت عن دعم وتشجيع بعض دولها لجماعات الإرهاب فيها، والتنسيق مع تركيا وغيرها من الدول لتنفيذ مخططات تدمير الدولة السورية.

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