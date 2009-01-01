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الجيش التركي يزيل الجدران العازلة تمهيدا للتوغل داخل سوريا

الخميس 10 أكتوبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش التركي يزيل الجدران العازلة تمهيدا للتوغل داخل سوريا


وكالات

أزال الجيش التركي الجدار العازل مقابل بلدة تل حلف الأثرية غرب مدينة رأس العين على الحدود التركية السورية تمهيدا للتوغل داخل الأراضي السورية المقابلة.

كما أزال الجيش التركي الجدار العازل على الحدود مع سوريا مقابل شرق مركز مدينة رأس العين.

وقالت وكالة أنباء هاوار إن الجيش التركي وحلفاءه من الجيش "السوري الحر" أزالوا الجدار العازل قبالة شرق مركز مدينة سري كانيه (رأس العين) وهي ثاني نقطة يزال منها الجدار بعد إزالة الجدار قبالة بلدة تل حلف.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الجيش التركي بدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين.

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