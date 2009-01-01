رئيس الوفد الطبي المصري بغزة: نعمل بكل طاقتنا

غزة / سما /

قال الدكتور هشام فرهود رئيس الوفد الطبي المصري واستشاري جراحة العظام والكسور المعقدة، إن الفريق الطبي سيعمل بكل طاقته من أجل تحقيق الاستفادة المثلى في تقديم الرعاية العلاجية والجراحية للمرضى والجرحى.

وأشار فرهود الذي يترأس وفدًا طبيًا وصل غزة منذ أيام، في مستهل عمل اليوم الثاني من برنامج الفريق الطبي، إلى أنه تم جدولة 26 عملية جراحية بعد معاينة 140 حالة من الجرحى وذوي الكسور المعقدة.

وقال في تصريحات نقلتها وزارة الصحة بغزة، إن الفريق الطبي يضم نخبة من أطباء جراحة العظام والكسور المعقدة والإصابات وجراحة العمود الفقري والأورام والقلب والباطنة، إضافة إلى كادر مميز من التمريض بدأوا في الكشف السريري على الحالات في مستشفى غزة الاوروبي ومجمع الشفاء الطبي.

وعبر د. فرهود عن سعادته والوفد الطبي المرافق بهذه الزيارة إلى فلسطين. مضيفًا "إن مانقدمه هو جزء من المساعدة لأشقائنا واخوتنا في غزة".

من جانبه قال عدنان البرش استشاري جراحة العظام بمجمع الشفاء الطبي، إن عمل الفريق الطبي المصري يسير وفق البرنامج المحدد بحيث يتم الاطلاع ومعاينة أكبر قدر من الحالات واجراء العمليات الجراحية لهم والتي تعذر اجراءها في السابق.

ولفت إلى هذه الزيارة والتي تضم نخبة طيبة من جمهورية مصر العربية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في إطار الدعم المقدر من الأشقاء في مصر، والذين نجدهم اليوم كما المعتاد يشاركونا في تضميد جراحات وآلام مرضى غزة. كما قال.