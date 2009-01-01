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شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتستولي على قواطع خشبية

الخميس 10 أكتوبر 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وتستولي على قواطع خشبية


القدس المحتلة / سما /

اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على قواطع خشبية.

وأفاد شهود عيان ، بأن شرطة الاحتلال هددت عددا من الشبان المتواجدين في المكان بالاعتقال، ومنعتهم من تصوير ما جرى، بعد التدقيق في هواتفهم الخلوية.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين كانوا قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة، وشرعت بتصويره من الداخل، بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وكان الاحتلال قد اقتحم قبل فترة مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين.

يذكر أن المقدسيين أعادوا فتح مصلى باب الرحمة شهر شباط الماضي بعد 16 عاما على اغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.

#شرطة الاحتلال #باب الرحمة

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